Top Chef 2017 : Carl Dutting, gagnant d'Objectif Top Chef, intègre le casting

L'année 2016 s'est parfaitement terminée pour Carl Dutting, premier candidat officiel de Top Chef 2017.

Le 17 octobre 2016, M6 lançait la troisième saison d'Objectif Top Chef. Les téléspectateurs ont ainsi pu voir Philippe Etchebest voyager aux quatre coins de la France afin de rencontrer 90 apprentis cuisiniers. Son but ? Désigner le grand gagnant qui intégrerait la nouvelle édition de Top Chef. Au terme de plusieurs semaines de compétition, c'est Carl Dutting qui a été sacré vainqueur par le chef, succédant ainsi à Charles Gantois.

Portrait du premier candidat de Top Chef 2017

Après une formation d'un an à l'École Ferrandi, l'apprenti de 30 ans a déménagé dans le Sud avec sa famille. Ne trouvant pas de travail dans le domaine de la restauration, il est devenu responsable d'un magasin de vêtements. Toutefois, il a réussi à travailler dans les cuisine d'un restaurant en extra, le week-end. "J'ai dû arrêter la cuisine pour subvenir aux besoins de ma famille. Toucher le Smic quand on a deux enfants, c'est difficile. Mais cela a été plus fort que moi, il fallait que je cuisine de nouveau. Je me suis inscrit pour chercher une légitimité au sein de ce concours", a-t-il expliqué à Nice Matin.

Et il a bien fait puisqu'il a remporté cette édition d'Objectif Top Chef et a reçu pas moins de 5 offres d'emploi depuis le début de la diffusion : "On m'a proposé d'être chef dans un hôtel ou de devenir traiteur. Bref, des places avec de la légitimité, comme si j'avais de l'expérience, c'est très gratifiant et motivant."

Mais pour l'heure, Carl Dutting préfère se concentrer sur l'aventure Top Chef 2017 afin d'aller le plus loin possible dans la compétition. Il espère ensuite ouvrir son propre restaurant : "Je n'ai pas dans l'idée d'ouvrir un gastro mais quelque chose à ma portée."