Top Chef 2017 – Franck prêt à abandonner : "Il a un peu pété les plombs"

Franck Pelux a bien failli ne jamais devenir demi-finaliste de Top Chef 2017 (M6).

Si aujourd'hui, le membre de la brigade de Philippe Etchebest est clairement le favori du concours culinaire, on se souvient qu'il a connu des débuts assez compliqués. Très stressé, le candidat qui s'est installé à Pékin afin de travailler au Temple Restaurant Beijing en tant que chef exécutif se montrait parfois arrogant. Il n'avait pas hésité à insulter deux de ses camarades lors d'une épreuve, ce qui lui a valu des remontrances de la part de la star de Cauchemar en cuisine.

Une grosse pression qui lui a donné l'envie de rendre son tablier comme l'a confié sa maman Rabia lors d'un entretien avec Le Journal de Saône-et-Loire : "Il a un peu pété les plombs au début à cause de la pression. Il était partagé entre l'envie de continuer l'émission et celle de rejoindre Sarah qui vivait seule les difficultés du restaurant à Pékin."

Franck a heureusement repris du poil de la bête : "Aujourd'hui dans l'émission, on le voit comme il est dans la vie : authentique, drôle, généreux et prêt à aider les autres. Son frère et sa soeur ont les mêmes qualités", a ajouté Rabia. Des qualités qui séduisent le public, ainsi que les membres du jury qui pourrait bien lui permettre de succéder à Xavier Pincemin.