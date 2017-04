Top Chef 2017 – Jérémie Izarn en couple : Découvrez sa compagne !

L'heure de la grande finale de Top Chef 2017 a sonné pour Jérémie Izarn, membre de la brigade de Michel Sarran. Le chef gérant du restaurant gastronomique La Tour des sens à Tencin (région Auvergne-Rhône-Alpes) affronte Franck Pelux, protégé de Philippe Etchebest.

Les deux concurrents doivent servir un menu complet à la centaine de membre du jury de la finale, composé à 90% par les bénévoles de la Croix-Rouge, d'une dizaine de journalistes et des chefs de l'émission Hélène Darroze, Michel Sarran, Philippe Etchebest et Jean-François Piège. Une épreuve compliquée et plus que stressante.

Mais on imagine que Jérémie a pu compter sur le soutien de sa compagne, avec laquelle il a eu deux adorables garçons comme on a pu le découvrir dans son portrait (disponible dans le diaporama). Une histoire d'amour qu'il préfère ne pas afficher sur les réseaux sociaux, contrairement à son rival Franck.

Le chef exécutif du Temple Restaurant Beijing n'hésite en effet pas à poser avec sa moitié, Sarah. Pour rappel, le couple s'est installé à Pékin il y a près de deux ans et travaille ensemble. "C'est vraiment un binôme, on partage cet amour du métier, cet amour pour nos clients... Elle représente ma cuisine merveilleusement bien, personne ne peut le faire mieux qu'elle", avait confié le candidat au cours d'un reportage diffusé dans Top Chef, les secrets des grands chefs.