Top Chef 2017 – Maximilien éliminé : Les moments et phrases cultes du candidat

Maximilien de Top Chef 2017 est l'un des candidats les plus emblématiques de cette édition. Éliminé hier soir, il manquera aux téléspectateurs, à la rédaction aussi. Voilà pourquoi Purepeople a souhaité rendre hommage au candidat. Comment ? En réalisant un montage de ses moments les plus cultes dans le programme de M6.

Dès le premier numéro de cette édition, le chef étoilé s'est fait remarquer en draguant Hélène Darroze. Taquin, drôle et sûr de lui, Maximilien est rapidement devenu un challenger apprécié de ses concurrents et aimé du public.

Il faut dire que son franc-parler et son langage ont beaucoup fait rire les téléspectateurs. "Si je me fais plaquer par Claudia Schiffer, c'est qu'au moins je l'ai sautée une fois" (...) "Je te demande pas on fait un enfant, non, je te demande si on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas. Je ne te dis pas qu'on va faire notre vie ensemble !", a-t-il notamment déclaré.

Interviewé par nos confrères de TVMag, le chef a déclaré à propos de ses phrases cultes : "Je suis comme ça dans la vie... en cent fois pire ! Quand je vois le petit buzz provoqué quand je dis trois conneries à la télévision, je me dis que j'ai bien fait de m'être parfois un peu retenu! Je suis très content du montage. C'est exactement moi et mes mots."

Maximilien va décidément nous manquer !