Top Chef 2017 : Maximilien, tatoué vers ses parties intimes, s'explique...

Candidat malheureux et haut en couleur de Top Chef 2017, le Belge Maximilien Dienst continue de faire le buzz. Invité à répondre aux questions de l'émission Newsmonkey, le jeune chef a fait une confidence coquine...

Réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Maximilien n'a pas hésité à parler de son intimité, et tout particulièrement de ses tatouages. Si, à la suite d'un pari, il s'est fait encrer sur le corps un aussi ridicule que mignon Petitminet et son père un Gros­mi­net des Looney Tunes, le chef de 23 ans affiche un autre motif encore plus surprenant. "J'ai un trac­teur aussi. Près du pénis", a-t-il confié. Et le jeune homme, dont l'humour grivois n'est plus à prouver, de donner l'explication d'une telle localisation : "Pour le reti­rer quand il est dans la merde !"

Maximilien, qui a revendu son restaurant, semble avoir des projets mais il n'a pas encore dit lesquels. On parie que le sympathique blond, déjà contacté pour jouer dans un film X, reviendra très vite sur le petit écran...