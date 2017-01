Top Chef 2017 : Un candidat de "Qui sera le prochain grand pâtissier ?" en lice

Les amateurs de programmes culinaires n'ont pas mis bien longtemps à le reconnaître, Guillaume Sanchez, nouveau candidat de Top Chef 2017 sur M6, n'en est pas à son coup d'essai.

En effet, en 2014, l'as des fourneaux de 26 ans – alors spécialiste du sucré – au look très rock'n'roll était l'un des candidats de la 2e saison de Qui sera le meilleur pâtissier sur France 2. S'il n'a pas tenu bien longtemps dans la compétition, son CV parle tout de même pour lui.

Chef pâtissier réputé, il est double médaillé du concours des Meilleurs apprentis de France et a oeuvré plus de dix ans dans les plus grandes maisons telles que Ladurée, Dalloyau ou Pierre Hermé. Il a cependant décidé en 2015 d'ouvrir un restaurant sur un coup de tête, Le Nomos à Paris, sans aucune formation en salé. Un succès puisqu'en moins d'un an, il est nommé Talent de l'année dans le Gault et Millau et son restaurant affiche complet.

Gageons que Guillaume Sanchez, fort de sa première expérience télévisuelle, fera de son mieux pour impressionner le jury de Top Chef 2017 composé de Jean-François Piège, Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest.

Top Chef 2017 démarre le 25 janvier prochain sur M6 !