Top Chef 2018 : Philippe Etchebest Hélène Darroze et Michel Sarran en guerre

C'est le 31 janvier 2018 que sera donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de Top Chef. M6 commence donc à faire monter la sauce en dévoilant une bande-annonce alléchante de son programme culinaire phare.

Au départ, on y découvre les membres du jury, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran, en train de déjeuner tranquillement à table. Tous sont souriants et partagent des moments de franche rigolade. Mais ça, c'était avant. Avant que Jean-François Piège ne les appelle pour leur annoncer que la compétition serait bientôt de nouveau lancée.

Après le coup de fil du quatrième juré, tous se lancent des regards noirs. On découvre même Michel Sarran tordant sa fourchette, Philippe Etchebest hurlant et cassant un verre, puis Hélène Darroze rugissant. Des images aux petits oignons !

Pour rappel, la guerre des brigades reprendra de plus belle dans Top Chef 2018, une édition placée sous le signe de l'excellence. Les chefs devront désigner quatre candidats en début d'aventure et tout faire pour qu'ils aillent le plus loin possible.

Au cours du tournage, Top Chef a fêté son 100e épisode à Chantilly. A cette occasion, les participants ont cuisiné pour les 100 Meilleurs Ouvriers de France. Rien que ça ! D'autres invités sont prévus durant la saison : Joël Robuchon (32 étoiles à son palmarès), le pâtissier Cédric Grolet, Yannick Alléno ou encore Marc Veyrat.