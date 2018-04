Top Chef 2018 – Philippe Etchebest "insupportable" : Mathew balance !

Mathew, l'Australien étoilé de Top Chef 2018 (M6), a été éliminé à l'issue de la guerre des restos. Un départ inattendu qui a peiné les téléspectateurs. De son côté, le cuisinier garde un bon souvenir de son expérience... mais pas de son contact avec Philippe Etchebest !

Lors d'un entretien accordé à nos confrères belges de Newsmonkey, Mathew confie en effet ne pas s'être entendu avec le chef de brigade. "J'ai beaucoup de respect pour lui mais il est insupportable", lance-t-il alors sans détour. Et d'en dire un peu plus : "C'est un très bon cuisinier mais il n'a pas un côté humain, un coeur. Et selon moi, il en faut en cuisiner, mais de ce que j'ai vu de Philippe Etchebest, il n'en a pas."

Plus encore, Mathew, initialement candidat de la brigade Michel Sarran ayant migré dans l'équipe d'Hélène Darroze avant d'être éliminé, confie qu'entre Philippe Etchebest et lui, cela avait toujours été "très froid". "Son style de cuisine Meilleur Ouvrier de France, très strict, très froid, très dur, personnellement, ce n'est pas ce qui me motive dans la cuisine", conclut alors le chef étoilé.

Fort heureusement, Mathew s'entendait à merveille avec son premier chef de brigade, Michel Sarran. "Franchement, c'était un amour. C'est un homme très sympa, un excellent cuisinier et qui m'a beaucoup aidé", déclare-t-il.