Top Chef 2018 – Tara lynchée pour son retour : Sa réponse aux critiques

Surprise ! Tara a fait son grand retour dans Top Chef 2018 (M6) au cours de l'épisode du 28 mars afin de prêter main forte à Clément et Vincent, pour la fameuse "Guerre des restos". Et on peut dire que cela est loin d'avoir fait saliver les téléspectateurs.

Nombreux sont en effet ceux qui ont regretté son come-back. D'autant plus que, dès son arrivée, elle n'a pas hésité à critiquer la décoration et le concept choisis par ses coéquipiers : un restaurant inspiré des pays nordiques et rebaptisé Le Viking. "C'est horrible. (...). Je n'aurai pas du tout choisi ces couleurs. Noir et marron, ce ne sont pas deux couleurs qui vont ensemble. Je suis désolée les gars. (...). J'aime les trucs un peu plus élégants et doux", a-t-elle notamment confié.

Des critiques qui ont mis le public hors de lui. "Tara : 'Moi j'aurais pas choisi...' Et oui TOI tu as été éliminée, alors ton avis...... (j'adore faire la peste mouahhhhhhhhh)", "Avec le retour de l'autre gourdasse de Tara, c'est plus Top Chef mais Cauchemar en cuisine", "Tara, je vais l'étrangler, et je vais la prendre pour taper Vincent", "'Je vais accepter d'être commis ???' Nan mais Tara tu es éliminée, donc plie-toi aux autres qui sont qualifiés, c'est normal", a-t-on pu lire.