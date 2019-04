Top Chef 2019 – Florian, sa maladie rare : "Ma rate mangeait mes plaquettes"

"J'ai une maladie immunitaire depuis que je suis tout jeune. J'ai donc eu une enfance compliquée. On m'a fait une splénectomie à l'âge de 9 ans, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé la rate pour essayer de me soigner. Depuis, ça va beaucoup mieux. Je ne suis pas guéri, mais je me sens mieux", avait déclaré Florian Barbarot, candidat de l'émission Top Chef 2019, lors du dernier prime. Une annonce surprise qu'il a expliquée dans les détails au Huffington Post.

"Je n'avais pas l'intention d'en parler au début. Et puis, il y a eu l'instant dans l'émission avec ma famille, et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. C'était donc le bon moment pour expliquer ce qui me donne ma force : ma famille... et aussi ma maladie", a-t-il tout d'abord raconté à nos confrères. Le syndrome dont souffre le quart de finaliste est celui de Wiskott-Aldrich. Seul un enfant sur 100 000 est atteint de cette maladie. Mais quelles en sont les conséquences ?

Sans détour, le protégé d'Hélène Darroze explique que le taux des plaquettes dans le sang chute et que sa rate "mangeait" ses plaquettes. Pendant un temps, les médecins avaient pensé à une leucémie puis, à l'âge de 7 ans, le diagnostic tombe, mais impossible de faire remonter le taux des plaquettes. Deux ans plus tard, Florian subit donc une ablation de la rate. Cette intervention, le petit garçon la prend bien, conscient de la chance qu'il a d'être en vie. "J'ai eu un ami à moi qui est décédé d'une leucémie quand j'avais 8 ans. Quand tu vis dans un milieu comme ça, ça te fait grandir plus vite et ça t'aide à toujours positiver", confie-t-il.

Généreux, le candidat de Top Chef qui a passé neuf mois en fauteuil roulant, les deux jambes dans le plâtre, a compris combien l'implication des associations dans le milieu hospitalier était importante. Lui, qui avait pu grâce à l'Association Arc-en-Ciel, qui réalise le rêve des enfants malades, aller voir un match de football à Lens, auprès de Thierry Roland et de Jean-Michel Larqué, souhaite aujourd'hui utiliser sa notoriété pour aider cette association.