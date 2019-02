Top Chef 2019 : Guillaume en couple, il présente sa belle Marlène

Dans Top Chef 10, plusieurs candidats ont déjà été éliminés à l'instar de Fanny, Sébastien, Paul et Marie-Victorine plus récemment. Parmi les participants encore en lice, Guillaume partage sur les réseaux sociaux ses réalisations culinaires mais pas seulement. Le cuisinier de la brigade de Michel Sarran publie quelques clichés avec son amoureuse.

Celle qui partage la vie de Guillaume depuis maintenant quelques années se prénomme Marlène. Avec la jolie brune, le candidat de Top Chef saison 10 se dévoile dans son intimité. Ensemble, le couple a voyagé en Thaïlande. C'est ainsi qu'ils ont pris la pose en maillot et en amoureux avec, en fond, les eaux turquoise de l'île de Koh Phi Phi. Guillaume et Marlène se sont également amusés à prendre un selfie avec un éléphant. Le jeune cuisinier de 27 ans et sa compagne ont également passé quelques jours à deux à Madrid. Sur place, ils ont assisté à un match du Real Madrid au stade Santiago Bernabeu.

En dehors de leur vie privée, Guillaume et Marlène se côtoient aussi derrière les fourneaux. En effet, comme annoncé dans le portrait du jeune homme dans Top Chef, il est chef dans un grand restaurant en Bretagne, La Fontaine aux perles... où il travaille avec sa belle Marlène, justement ! Pour les amoureux, la cuisine est une passion commune qui les lie encore davantage.

Guillaume réussira-t-il à rendre fière sa chérie Marlène en remportant Top Chef 10 ? Réponse au fil des semaines. Rendez-vous tous les mercredis dès 21h sur M6 afin de suivre son évolution dans l'émission.