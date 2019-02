Top Chef 2019 : Ibrahim dénonce un montage "malhonnête", la chaîne réagit !

A l'issue du 3e épisode de Top Chef saison 10 (M6), c'est le candidat Ibrahim Kherbach qui a été éliminé. Son comportement est d'ailleurs loin d'avoir fait l'unanimité auprès des téléspectateurs tant il est apparu incorrect envers sa concurrente - mais coéquipière de brigade - Alexia. Face à ce constat, Ibrahim (33 ans) a dénoncé le montage prétendument "malhonnête" de l'émission lors d'une interview donnée à TV Magazine... et ses propos n'ont pas plu à la chaîne !

Contactée par Télé Star, la production de Top Chef a souhaité réagir : "Nous sommes étonnés des propos d'Ibrahim d'autant plus qu'il ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit pendant le tournage, ou à l'issue de celui-ci. Nous pouvons comprendre sa déception d'avoir été éliminé, mais il nous est difficile d'accepter une mise en cause du montage alors même que tous les propos d'Ibrahim vis-à-vis d'Alexia, montrés dans l'épisode d'hier, ont existé."

Dans la foulée, la production du concours a émis une hypothèse. Selon eux, Ibrahim, conscient de son attitude durant le tournage de cet épisode, a peut-être souhaité prendre les devants : "Pour rappel, Ibrahim était le 'chouchou' des internautes sur les réseaux sociaux sur les deux premières émissions diffusées. On ne peut donc incriminer la production d'avoir voulu ternir son image. Il a sans doute voulu se protéger préalablement, sachant la façon dont il s'était comporté durant cette épreuve (...) L'interview qu'Ibrahim a donnée à TV Mag a été faite avant même que l'émission ne soit diffusée."

Pour rappel, l'ancien participant avait statué lors de ses critiques à l'encontre du show culinaire : "Il y a beaucoup de montage dans l'émission. Je suis très déçu par la production qui met en lumière les défauts de certains candidats pour en privilégier d'autres (...) Je me rends compte aujourd'hui qu'avec un bon montage, on peut facilement démonter quelqu'un. Les journalistes de l'émission insistent pour nous faire dire des choses. Dans l'oreillette, ils ont la pression du réalisateur en régie qui, lui, a une vision globale de l'émission et attend certaines réponses de nous. C'est pourquoi, parfois, la réponse est dans la question du journaliste. On m'a un jour demandé : 'Est-ce que tu comptes écraser les autres ?', j'ai répondu 'oui' et à l'image, je suis passé pour une personne prétentieuse. C'est malhonnête."