Top Chef 2019, la finale : La condition imposée par la prod' aux finalistes

Après quatorze semaines de compétition, Top Chef saison 10 touche à sa fin. Samuel et Guillaume disputeront la finale ce mercredi 8 mai 2019 sur M6. Ils auront pour mission d'élaborer un menu gastronomique pour 100 convives, rien que ça ! Mais au fait, quel est le budget à respecter pour cette dernière ?

Qu'ils proposent une assiette de homard ou un plat à base de maïs, les deux finalistes de Top Chef n'ont pas de limite budgétaire. C'est ce que la production affirme auprès de nos confrères du magazine Télé 2 Semaines. "Ils n'ont aucune contrainte de budget, lance-t-on. On s'assure néanmoins qu'il n'y a pas que des produits nobles."

S'ils ne sont pas tenus de respecter un certain montant, Guillaume et Samuel ont dû travailler leur menu de finale des semaines avant le tournage. En effet, la production demande le détail des plats proposés ainsi que la liste des ingrédients à fournir un mois à l'avance. Et c'est Vincent Meslin, responsable de la régie cuisine, qui aide les candidats à estimer les quantités.

Rappelons que lors de cette grande finale de la saison anniversaire de Top Chef, Samuel et Guillaume devront préparer un repas complet pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge ainsi que les quatre chefs Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège. Le repas sera composé d'une entrée, d'un plat, ainsi que d'un dessert... le tout en dix heures ! Heureusement, les deux finalistes du concours culinaire pourront compter sur l'aide d'anciens camarades venus spécialement leur prêter main-forte.

Qui de Samuel ou Guillaume remportera cette saison 10 de Top Chef ? Rendez-vous ce mercredi 8 mai 2019 dès 21h sur M6 afin de suivre la grande finale du programme !