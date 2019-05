Top Chef 2019, la finale : Samuel et Guillaume ont déjà gagné gros !

Ce mercredi 8 mai 2019, M6 diffusera la grande finale de Top Chef 10 durant laquelle Samuel ou Guillaume sera sacré grand gagnant de cette édition anniversaire. Avant cela, les deux finalistes ont confié leurs impressions en exclusivité à Purepeople.com. Et peu importe qui remportera le concours culinaire de la Six, ils ont déjà tout gagné !

Rappelons que, depuis le début de l'aventure, Samuel et Guillaume ont tissé un lien particulier. Tous les deux candidats de la brigade de Michel Sarran avant que Samuel ne bifurque chez Philippe Etchebest, ils ont longtemps travaillé ensemble et ont développé une belle complicité ! Alors forcément, ils étaient ravis de concourir l'un contre l'autre pour cette belle finale avec "un état d'esprit très sain" comme le souligne Samuel. "J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire contre et avec Guillaume", précise le candidat. Même son de cloche du côté du jeune Breton qui ajoute : "C'était plus facile d'être face à un ami que face à quelqu'un qu'on apprécie moins !"

Guillaume dit avoir beaucoup appris grâce à Top Chef, "tant professionnellement qu'humainement". "J'ai rencontré des gens extraordinaires, Samuel c'est quelqu'un de génial, Florian aussi...", lance-t-il avant d'évoquer l'aide précieuse apportée par les chefs Michel Sarran, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Jean-François Piège.

En bref, bien avant de disputer la finale, Samuel et Guillaume ont tous les deux gagné. Ils sortent grandis de cette expérience, Top Chef leur a beaucoup appris sur le plan culinaire. Mais ce n'est pas tout : ils sont arrivés concurrents et repartent amis et complices ! La plus belle des victoires, c'est celle-là !

Rendez-vous mercredi 8 mai 2019 dès 21h sur M6 afin de suivre la grande finale de Top Chef 10.

