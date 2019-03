Top Chef 2019 : Les salaires des candidats révélés !

Pendant le tournage de Top Chef, les candidats plaquent toute activité pour être disponible des semaines durant. Alors que la saison 10 du programme bat son plein sur M6, certains se demandent comment les participants assument cette situation, financièrement parlant... Nos confrères de Télé Loisirs ont la réponse !

Si Top Chef se décline en plusieurs épisodes diffusés de manière hebdomadaire, le tournage dure quant à lui un mois et demi. Des semaines pendant lesquelles les candidats ne peuvent assurer leur rôle de chef dans les restaurants où ils travaillent. Afin de compenser ce manque à gagner, la production a la solution. Les 15 candidats du concours culinaire de la Six sont payés ! Sous contrat, ils touchent tous un salaire égal qui correspond au smic. Cette somme est variable selon le nombre de semaines durant lesquelles ils sont en lice dans la compétition.

Un marché qui s'effectue tous les ans entre la production de Top Chef et les candidats. La saison dernière, le grand gagnant Camille avait évoqué son cas personnel auprès de nos confrères du Parisien : "J'ai dû poser un congé sans solde. Et nos contrats d'intermittents sont bien inférieurs à mon salaire habituel. Alors oui, j'y perds. Mais je me suis dit que c'était une belle vitrine, que ça allait payer plus tard."

Rappelons qu'après les éliminations de Fanny, Paul, Sébastien, Marie-Victorine, Ibrahim et Anissa, les candidats sont encore neuf. Baptiste, Merouan, Camille, Maël, Damien, Florian, Alexia, Samuel et Guillaume tenteront d'impressionner les chefs Hélène Darroze, Jean-François Piège, Michel Sarran et Philippe Etchebest dès 21h ce mercredi 6 mars sur M6 !