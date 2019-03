Top Chef 2019, Maël éliminé : sa demande surprenante à Philippe Etchebest en off

Mercredi 6 mars 2019, lors du cinquième épisode de Top Chef saison 10, Maël a été éliminé. Au lendemain de son départ du concours de M6, le jeune chef de 20 ans dresse le bilan de son expérience auprès de nos confrères de TV Magazine. L'occasion pour le candidat de la brigade de Philippe Etchebest de faire une confidence inattendue...

En dernière chance face à Merouan, Maël n'a pas fait le poids. Sa recette à base de filet de rouget, plombée par une erreur de cuisson, n'a pas séduit les quatre chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège. Cette dernière épreuve lui a coûté sa place dans l'aventure Top Chef. Mais le jeune homme n'a pas de regret ! Il faut dire qu'il a lui-même demandé à son chef à être désigné parmi l'équipe bleue pour aller en dernière chance, préservant ainsi Camille et Damien.

"Pour moi, c'était plus légitime de poursuivre l'aventure après avoir remporté cette étape, se justifie-t-il. Arriver en cinquième semaine, c'était déjà inespéré. Je n'avais rien à perdre." Finalement, il a perdu sa place dans le concours. Une élimination qu'il estime justifiée : "Je n'ai pas été bon en dernière chance. J'ai eu un moment de relâchement, c'est pourquoi je me suis loupé sur la cuisson de mon poisson. C'est vrai que j'ai souvent gagné cette dernière chance mais cette fois-ci, la chance n'était pas avec moi."

Aujourd'hui, Maël ne "regrette rien" et ressort même grandi de cette aventure. "Top Chef était ma première expérience télé et, dans l'ensemble, j'en garde un bon souvenir. On fait de très belles rencontres. Je me suis lié d'amitié avec Alexia, Damien et Merouan", conclut-il. Depuis son élimination, le jeune Maël a repris du service à l'Auberge Tiegezh, restaurant breton une étoile situé à Guer, dans le Morbihan.