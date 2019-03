Top Chef 2019 : Samuel éliminé, six candidats toujours en lice

Ce mercredi 27 mars 2019, la chaîne M6 diffuse un nouvel épisode de son concours culinaire Top chef.

Il s'agit du 8e épisode de cette saison 10. Alexia, Florian, Merouan, Camille, Damien et Guillaume sont encore en lice pour succéder à Camille Delcroix, grand gagnant de l'édition précédente pour le grand plaisir de Philippe Etchebest puisqu'il concourait dans sa brigade.

La semaine dernière, les candidats se sont affrontés au cours de plusieurs épreuves. Il leur fallait d'abord réaliser leur plat signature qui a été jugé par cinq inspecteurs du prestigieux guide Michelin. C'est le directeur du guide aux étoiles Gwendal Poullennec qui a donné le verdict. À l'issue de cette épreuve, Florian, Merouan et Damien se sont qualifiés pour cette huitième semaine.

Le défi suivant était orchestré par Yannick Alléno, le chef aux 8 étoiles Michelin. Il attendait des jeunes chefs qu'ils réalisent un plat monochrome. Alexia, attendue sur le blanc, a préparé un cabillaud au lard de Colonnata et une purée de chou-fleur accompagnés d'un fumet de poisson et de céleri. Son assiette est le coup de coeur du jury. Au terme de cette épreuve, Camille (qui a essuyé quelques larmes durant l'émission) et Samuel se retrouvent en dernière chance. Leur mission : une bouchée de dorade en 45 minutes. Le jury, composé de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège, désigne à l'aveugle sa réalisation préférée... C'est Samuel, chef à l'ambassade de Belgique et membre de la brigade de Michel Sarran, qui a dû quitter l'aventure.

Cet épisode de Top Chef a réuni 2,38 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 12,3% sur les individus de 4 ans et plus, et de 19,7% sur les ménagères de moins de 50 ans.

La suite, ce soir à 21h sur M6.