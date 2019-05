Top Chef 2019 – Samuel ou Guillaume : Qui devrait gagner ?

Ils étaient 15 à concourir dans Top Chef 10, ils ne sont plus que deux : Samuel et Guillaume ! Les deux finalistes devront séduire les quatre chefs Hélène Darroze, Michel Sarran, Jean-François Piège et Philippe Etchebest, ainsi que 100 convives pour gagner. Ils proposeront chacun un menu d'exception au Royal Palace, un établissement 5 étoiles situé à Evian, au bord du lac Léman. Lequel des deux candidats remportera la grande finale de cette saison anniversaire, diffusée mercredi 8 mai 2019 sur M6 ? Voici nos pronostics...

Samuel, éliminé pour mieux revenir

D'un côté, Samuel a tout pour réussir. Londres, Melbourne, Shanghai et désormais Tokyo, le chef originaire d'Angers s'est familiarisé avec les cuisines des quatre coins du monde. Depuis le début du concours, il a su faire preuve de technique et d'adaptabilité.

Durant les quatorze semaines de compétition intense, il a su faire la différence notamment grâce à deux réalisations. Son plat d'Anjou modernisé avait fait son effet auprès d'Arnaud Lallement. Puis, au Ritz, il avait fait sensation auprès de Nicolas Sale avec son assiette d'agneau. "C'est un plat qui a largement sa place dans une maison comme celle-ci", avait lancé le chef. Un joli compliment !

Enfin, celui qui a migré de la brigade de Michel Sarran à celle de Philippe Etchebest peut compter sur le soutien de son nouveau chef. "Samuel est un grand professionnel qui a une connaissance très précise de la cuisine française, mais également une vision globale et internationale de la cuisine de par sa place de chef au sein de l'Ambassade de Belgique au Japon. Sa régularité et son sérieux dans le travail sont ses principaux atouts. Il a une belle ouverture d'esprit, une réelle écoute et une grande soif d'apprendre", a-t-il confié dans un communiqué. Guillaume, lui, reconnaît également la "technique" et la "grande précision" de son camarade.

Rappelons que Samuel a été éliminé après trois défaites consécutives... Mais la semaine suivante, le candidat avait regagné sa place dans la compétition ! Depuis son retour, il semble déterminé à aller au bout !

Guillaume, une évolution constante

Guillaume a appris auprès de grands noms du milieu comme le chef étoilé Olivier Bellin. Mais ce n'est pas tout : le jeune Breton de 27 ans a une autre force, il sait aussi bien cuisiner que pâtisser ! Un atout qu'il a su mettre à profit tout au long de Top Chef 10 et qui pourrait bien lui servir pour la finale.

Le candidat s'est lui aussi démarqué à deux reprises. Son plat monochrome rouge a littéralement bluffé Yannick Alléno. "Vous avez quelque chose dans les mains de particulier. Il faut essayer de le cultiver, c'est ce qui fera votre force", lui avait même lancé le chef ! Les saint-jacques à la bretonne de Guillaume avaient également plu à Arnaud Lallement. "C'est une belle réalisation. On est totalement en Bretagne, on est en vacances !", s'était-il exclamé.

Au-delà de son évolution constante au fil des semaines, Guillaume puise sa force dans sa région, la Bretagne. Et ce n'est pas Michel Sarran, son chef de brigade, qui dira le contraire : "Guillaume est un homme authentique très attaché à sa région. Cette appartenance confère à sa cuisine une forte personnalité et une sincère générosité. Toutes les semaines passées à ses côtés ont été un pur bonheur." De son côté, Samuel souligne le fait que son rival et ami connaît "beaucoup de produits et de recettes". "Il ne lâche jamais rien, il va toujours au bout des choses", poursuit-il. Un comportement qui pourrait bien lui valoir la victoire !

Verdict... Les jeux sont très serrés entre les deux candidats mais Purepeople.com mise sur une victoire de Guillaume (et de la Bretagne) !

Rendez-vous dès 21h sur M6 mercredi 8 mai 2019 afin de suivre la grande finale de Top Chef 10.