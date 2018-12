Top Chef – Ghislaine Arabian révèle son salaire : "C'était pas payé des tonnes"

La cheffe Ghislaine Arabian a accepté de parler de son salaire dans Top Chef.

C'est alors qu'elle répondait aux questions de Jordan Deluxe sur Voltage que l'ex-jurée du concours culinaire professionnel de M6 a révélé ce 12 décembre 2018 : "Je ne sais pas si c'est bien payé. Je ne connais pas les salaires des autres mais je n'ai pas l'impression que c'était payé des tonnes pour deux mois et demi de travail. C'était entre 15 000 et 20 000 euros, quelque chose comme ça." Et d'ajouter alors qu'elle n'arrivait pas à arrêter une somme précise : "Je ne m'en souviens plus. Moi quand je quitte les choses, je les quitte."

Egalement interrogée dans la foulée sur la possibilité pour elle de faire son retour dans Top Chef (Christian Constant est annoncé dans la future saison), la cheffe, qui avait été la première femme à occuper cette position de jurée dans une émission de cuisine, n'a pas caché son total désintérêt pour cette éventualité. "Non !", a-t-elle simplement lâché après avoir longuement soufflé dans son micro.

Visiblement, ce n'est pas le souvenir de son salaire qui fera revenir Ghislaine Arabian dans une prochaine saison de Top Chef sur M6... Pour rappel, elle avait sévi dans les cinq premières saisons du concours.