Top Chef : L'ex-gagnante Stéphanie Le Quellec renvoyée de son restaurant

Exclusive - Stéphanie Le Quellec lors de l'évènement "Taste of Paris 2017 - Le festival des chefs" sous la nef du Grand Palais. Taste of Paris réunit l'excellence de la scène gastronomique parisienne pour se composer un dîner ou un déjeuner alléchant ! Une centaine d'exposants producteurs seront également présents pour vous faire découvrir et déguster leur produits tandis que cours de cuisine et démonstrations culinaires vous attendront entre deux bouchées. Des sessions à thème pour les petits et pour les grands ainsi que des groupes de musique live viendront rythmer les quatre jours de ce festival de la gastronomie. Paris, le 21 mai 2017. © Philippe Baldini/Bestimage