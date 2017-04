Top Chef "scénarisé", "une tromperie" : La production répond à Michel Troigros

"Je pense que c'est très scénarisé et je pense que l'on s'éloigne de la vérité de la cuisine. J'ai un regard un peu critique là-dessus mais quand je regarde ce qu'il s'y passe, j'ai l'impression d'une tromperie", a déclaré le chef étoilé Michel Troisgros dans l'émission Thé ou Café en mars 2017.

Des propos auxquels, quelques semaines plus tard, la production a réagi. Que les choses soient claires, chez Studio 89, la déclaration du célèbre cuisinier surprend. Jérémie Fazel, directeur de programmes de la maison de production, rétorque via Télé Loisirs : "Il peut venir voir par lui-même quand il veut ! On est très ouverts. (...) On serait ravis, pour rectifier le tir, de l'avoir avec nous, qu'il juge une épreuve pour voir le niveau des candidats." Une invitation à laquelle Michel Troisgros, contrairement à ses illustres confrères, Pierre Gagnaire ou Yannick Alléno, risque de décliner.

Jérémie Fazel a ensuite tenu, à juste titre, de rappeler que Top Chef est une émission reconnue par le milieu très fermé de la haute gastronomie. "On est plébiscité par le public, adoubé par le milieu de la cuisine. Cette année encore, le guide Michelin nous a renouvelé sa confiance en revenant pour une nouvelle épreuve", a-t-il ajouté.

Michel Troisgros réagira-t-il ? Et sera-t-il au casting de la prochaine saison de Top Chef ? Suspense...