Top Chef : Un candidat est devenu papa, sa chérie a accouché !

Dimanche 10 juin 2018 Geoffrey a publié sur son compte Instagram personnel une tendre photo de lui tenant sa fille, emmitouflée dans une couverture rose, dans ses bras. "On vient d'obtenir officiellement notre première étoile", a-t-il écrit en légende de ce cliché adorable. Questionné à propos du prénom du bébé, Geoffrey reste discret et précise en commentaires vouloir pour l'heure garder le secret.

L'heureuse nouvelle en a ravi plus d'un et les internautes se sont empressés d'adresser leurs félicitations à Geoffrey et sa chérie, une certaine Laurine. "Trop mignon, plein de bonheur à vous", "La vie à 3 commence je vous souhaite d'être heureux", "Félicitations aux parents et bienvenue au bébé", peut-on lire. Le couple a même eu droit à un message de la part de Camille, gagnant de Top Chef 2018 : "Bravo Geoffrey surtout la maman biz."