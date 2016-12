Tori Spelling accueille une petite nouvelle dans la famille...

Alors qu'elle attend la naissance de son cinquième enfant, Tori Spelling a déjà agrandi sa famille. L'ex-star de Beverly Hills 90210 a en effet accueilli une petite cochonne ! Une surprise faite à son clan pour Noël.

Tori Spelling a recueilli cet animal de deux ans et demi, qui pèse seulement 1,8 kilo et répond au nom de Nutmeg, au refuge Oink Oink Mini Pigs. Un établissement situé dans le sud de la Floride et qui a notamment pour but "d'éduquer, de défendre et de protéger les cochons nains". La mignonne petite truie, cadeau de Noël de l'actrice de 43 ans à ses enfants, a carrément eu droit de poser sur un portrait de famille ! Un cliché pour lequel posent fièrement la star et ses enfants Liam, Stella, Hattie et Finn.

Tori Spelling et son mari Dean McDermott ont pris la direction de Portland, dans l'Etat de l'Oregon, pour passer les fêtes à la neige. La petite famille regagnera ensuite Los Angeles, pour l'arrivée dans quelques semaines, d'un petit garçon...