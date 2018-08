Tori Spelling amincie : Silhouette tonique en maillot de bain

Tori Spelling a toujours retrouvé la ligne après ses multiples grossesses, sauf pour la dernière. Maman comblée de cinq enfants, Liam (11 ans), Stella (10 ans), Hattie (6 ans), Finn (5 ans) et Beau (17 mois), la star américaine de 45 ans s'était fixé pour objectif de revenir à son poids de forme après son inquiétante transformation physique. "Après avoir eu mon 5e enfant, je dois admettre que mon corps ne s'est pas remis comme il l'avait fait pour les quatre premiers ! Mais j'y travaille, et mange et m'active pour vivre ma vie au mieux et je sens que cela se voit", avait-elle commenté lors de la publication d'une photo qui avait fait jaser puisque Tori Spelling était accusée de l'avoir beaucoup trop retouchée, à juste titre. "Une partie de cette transformation en cours est due à mon mari @imdeanmcdermott qui me fait me sentir bien, qu'importe le poids que je fais. Et j'aime enfin voir que mon travail acharné commencer à porter ses fruits", avait également expliqué l'ex-star de Beverly Hills 90210.

Lancée dans un régime depuis plusieurs semaines, tout en faisant la promotion de produits allégés en sucre qui l'ont accompagnée dans ses efforts, la BFF de Jennie Garth peut enfin crier victoire. Très active sur Instagram, Tori Spelling s'est offert une nouvelle escapade en famille avant la fin des vacances. Parce que son compte en banque n'est pas au beau fixe, qu'elle a accumulé les dettes, la fille d'Aaron Spelling n'est pas partie très loin et est restée en Californie. Installée durant quelques jours dans un hôtel avec jacuzzi privatif, la mère de famille nombreuse a immortalisé ce sympathique séjour aux airs de Tahiti sur sa page Instagram. Sur l'une des photos partagées avec son million d'abonnés, Tori Spelling apparaît en maillot de bain deux pièces, l'occasion de découvrir les résultats de son régime. Taille affinée, ventre tonique, la star pose avec fierté. Espérons que cette jolie ligne retrouvée saura la rendre heureuse très longtemps.