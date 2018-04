Tori Spelling : Bouffie et épuisée après son craquage, elle remonte la pente

Il y a visiblement des jours meilleurs que d'autres. Après avoir été aperçue bouffie et quasi méconnaissable lors d'une virée familiale dans un restaurant de Los Angeles le 22 mars 2018, Tori Spelling a de nouveau attiré l'attention des photographes lors d'une sortie à Calabasas.

Le 31 mars dernier, l'actrice de 44 ans était encore accompagnée de son mari Dean McDermott et de trois de leurs enfants (Stella, 9 ans, Hattie, 6 ans, et Finn, 5 ans) pour passer un moment convivial et faire quelques emplettes. La famille s'est entre autres rendue dans un salon de beauté d'où Tori est ressortie un peu plus tard toute pimpante après s'être offert une manucure.

Lunettes sur le nez, l'ex-star de Beverly Hills : 90210 était très apprêtée, tout de rose vêtue. Un mois après le pétage de plombs qui avait inquiété les fans et qui avait poussé son mari à faire intervenir la police à leur domicile, la comédienne semble remonter la pente. Il faut dire que ces dernières années ont été particulièrement éreintantes pour celle qui est désormais à la tête d'une fratrie de cinq enfants (son plus jeune fils, Beau, est tout juste âgé de 1 an). Après le scandale des infidélités de son époux en 20134, le couple criblé de dettes a dû faire face à un gouffre financier ingérable, une situation qui persiste puisqu'il est dans le viseur du fisc depuis plusieurs mois.

Malgré ces nombreuses déceptions, Tori Spelling garde la tête haute et n'oublie jamais de s'aérer l'esprit, notamment en passant des moments complices avec ses meilleures amies. Cette semaine, c'est d'ailleurs au côté de Beverley Mitchell (Sept à la maison), Kendra Wilkinson (en instance de divorce) et Jessica Hall qu'elle a pris la pose lors d'une journée décontractée.