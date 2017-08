Tori Spelling déjà prête pour un 6e enfant ? "Ne jamais dire jamais"

Tori Spelling et Dean McDermott ne cessent d'agrandir la famille. Déjà parents de Liam (10 ans), Stella (9 ans), Hattie (bientôt 6 ans) et Finn (bientôt 5 ans), l'actrice de 44 ans et le comédien de 50 ans sont également devenus les parents comblés d'un petit Beau, né le 5 mars dernier. Et comme l'avait révélé la star de Beverly Hills : 90210 au mois d'avril, les jeunes parents ne sont pas totalement fermés à l'idée d'avoir un sixième bébé !

Interviewé dimanche 6 août par le site E! News, Dean McDermott a confirmé qu'il ne fallait "jamais dire jamais" à la perspective de donner un nouveau petit frère ou une nouvelle petite soeur à leur progéniture. Présent au California Market Center pour un événement célébré avec Tori Spelling et leurs cinq enfants, l'acteur canadien a toutefois affirmé que le couple était déjà "très occupé" et qu'il souhaitait avant tout profiter des enfants "qu'[ils ont] pour le moment".

Trois ans après la crise, le couple se dit plus heureux que jamais

Concédant que la vie de famille n'était pas de tout repos, l'époux de l'ex-interprète de Donna Martins a décrit un foyer "heureux, dingue, aimant et chaotique" avant d'assurer que son mariage se portait à merveille. Une aubaine pour le duo au bord de la faillite qui avait frôlé le divorce en 2014, lorsque les multiples relations adultères de Dean McDermott avaient été révélées dans la presse.

Trois ans après la crise, Dean McDermott a donc conclu son interview en révélant ses astuces pour entretenir la flamme. "C'est très important de trouver du temps pour soi et son épouse. On se fait des déjeuners en tête à tête, on va au cinéma... On n'est d'ailleurs pas obligé de sortir dehors pour s'offrir des moments à deux. On fait en sorte de trouver du temps en fin de soirée, on se pose au lit, on regarde des films, on discute. Tant qu'on se connecte, qu'on parle de nos journées, de nos sentiments, de nos inquiétudes, de nos problèmes... C'est important de communiquer", a-t-il déclaré.