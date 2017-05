Tori Spelling en guerre contre ses kilos de grossesse !

Malgré les années,Tori Spelling ne se laisse pas aller. La mère au foyer qui vient de fêter son 44e anniversaire veille à prendre soin de son corps après la naissance de son cinquième enfant. L'ancienne star de la série Beverly Hills, qui a toujours surveillé de près sa silhouette longiligne, n'a pas perdu de temps pour se remettre en forme après bébé.

Le 16 mai dernier, l'inoubliable interprète de Donna Summer était justement photographiée en plein cours de boxe avec son coach à Los Angeles. Coup de pied et de poing, avec ses gants de boxe rose assortis à ses baskets, l'ancienne actrice a donné tout ce qu'elle pouvait. Malgré l'effort, elle ne s'est pas départie de son sourire, pour le plus grand bonheur de son entraîneur.

Un peu plus tôt dans le mois, la fille du regretté producteur Aaron Spelling était aussi repérée en train de faire son footing dans son quartier. Une course à pied agrémentée de quelques fentes : rien de mieux pour galber ses cuisses et tonifier son corps. A ce rythme-là, dans quelques mois la maman de Liam (10 ans), Stella (8 ans), Hattie (5 ans), Finn (4 ans) et Beau Dean (2 mois) aura rapidement perdu le poids accumulé au cours de sa grossesse.

Entre deux entrainements sportifs intensifs, Tori a tout de même pris le temps de célébrer son anniversaire. La vedette du petit écran, mariée depuis plus de dix ans avec le chef Dean McDermott, a reçu un cadeau pour le moins inattendu puisque ses enfants lui ont offert... un bébé poulet dont elle a publié une vidéo sur sa page Instagram !

"Aujourd'hui, j'ai remercié mes cinq enfants de m'avoir choisie comme maman. Mon aîné Liam a répondu que c'était un honneur d'être mon fils. La maternité est un privilège et non un droit. Je suis tellement chanceuse d'être la maman de Liam, Stella, Hattie, Finn et Beau", a-t-elle écrit sur sa page Instagram en légende d'un joli montage photos d'elle et ses enfants. Une jolie famille qui a su parfaitement se reconstruire après les épreuves. C'est beau !