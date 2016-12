Tori Spelling enceinte et traînée en justice : La star criblée de dettes !

La situation ne s'arrange pas pour Tori Spelling. À 43 ans, actuellement enceinte de son cinquième enfant, l'actrice serait toujours engluée dans les difficultés financières. Selon les informations des journalistes de TMZ, la star et son mari Dean McDermott viennent une nouvelle fois de se faire attaquer en justice pour défaut de paiement.

Déjà poursuivie par la société American Express ainsi que pour des arriérés d'impôts, elle est cette fois-ci traînée devant les tribunaux par la banque City National. D'après le site américain, le couple qui a emprunté 400 000 dollars il y a quatre ans, n'a toujours pas remboursé le prêt dans son intégralité et leur doit pour près de 188 000 dollars ! En outre, l'ancienne star de la série Beverly Hills aurait retiré plus de 17 000 dollars de son compte en banque... sans provision !

Sans surprise, le couple marié depuis plus de dix ans n'a pas souhaité commenter ces allégations. En revanche, les parents de Liam (9 ans), Stella (8 ans), Hattie (5 ans) et Finn (4 ans) ont jugé bon de déménager pour la huitième fois en l'espace de six ans. D'après le site E! News qui publie des photos leur nouvelle maison, Tori et Dean ont déménagé dans une nouvelle splendide villa qu'ils louent près de 8000 dollars par mois. La propriété comporte 5 chambres et salles de bain, un court de tennis ainsi qu'une piscine !

Des dépenses supplémentaires que le couple, qui attend un nouveau petit garçon, peut à peine se permettre. Sans doute, la fille du regretté Aaron Spelling compte-t-elle sur la générosité de sa mère Candy pour éponger ses dettes. Cette dernière ayant tout hérité du défunt producteur subvient largement aux besoins de ses petits-enfants, bien qu'elle répète régulièrement qu'elle refuse catégoriquement de couvrir les extravagances de sa fille. Pas sûr toutefois que Tori Spelling ait bien reçu le message !

Coline Chavaroche