Tori Spelling fête un bel anniversaire et ravive une vieille querelle

Leur couple renforcé par les épreuves, Tori Spelling et son chéri Dean McDermott ont fêté leur onzième anniversaire de mariage le 7 mai dernier. L'ancienne star de la série Beverly Hills a célébré l'événement en publiant une jolie déclaration d'amour sur les réseaux sociaux.

"On savoure cet anniversaire ensemble en regardant nos enfants jouer au foot. C'est toi Dean McDermott le papa foot le plus sexy que je connaisse. L'amour triomphe de tout. Mon véritable amour", a-t-elle écrit sur sa page Instagram, en légende d'une photo des mains du couple enlacées.

L'ex-comédienne de 43 ans et le célèbre chef canadien ont travaillé dur pour reconstruire leur relation après les infidélités du père de famille. Les déboires du couple avaient été largement médiatisés dans leur émission de télé-réalité True Tori. Mais les parents de Liam (10 ans), Stella (8 ans), Hattie (5 ans), Finn (4 ans) et Beau Dean (2 mois) ont surmonté les difficultés pour se retrouver et sont plus amoureux que jamais.