Tori Spelling : Le fisc saisit ses comptes, la ruine frappe la jeune maman !

Tori Spelling a beau être comblée de joie par la naissance récente de son 5e enfant, force est de constater que la vie n'a pas franchement l'air de vouloir lui faire de cadeau. Criblée de dettes depuis des années, le fisc a fini par agir...

Comme le rapporte la Page Six du New York Post, qui dresse un inventaire des dettes de l'ex-star de la série Beverly Hills 90210, Tori Spelling et son mari Dean McDermott ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leurs comptes bancaires ont été saisis par le fisc américain ! En effet, l'agence IRS (Internal Revenue Service) a décidé de passer à l'action, lassée d'attendre que le couple règle ses créances. En juillet 2016, ils devaient ainsi la modique somme de 707 487 dollars rien que pour leur déclaration de revenus de l'année... 2014 ! Le couple, n'ayant pas payé à l'époque, a logiquement dû faire face à une majoration malgré un aménagement dans le temps du remboursement de cette somme.

Mais les ennuis du couple ne s'arrêtent pas là. La compagnie American Express a réclamé l'an passé à Tori Spelling et son mari le paiement de deux factures : une de 87 595 dollars et une autre de 37 981 dollars. Rien de très surprenant puisque quasiment tous les Américains fonctionnent à crédit avec des cartes sur lesquelles il y a déjà de l'argent et beaucoup se retrouvent dans l'incapacité de rembourser le moment venu, prenant alors un autre crédit pour rembourser. Le serpent qui se mord la queue... Enfin, l'ex-femme de Dean McDermott, Mary-Jo Eustache, le menace de le traîner en justice car il ne payerait pas la pension alimentaire de leur fils Jack.

Si Tori Spelling n'arrive pas à payer ses dettes c'est, qu'en plus de sa carrière qui ne marche pas, elle n'a presque rien touché de l'énorme fortune de son regretté papa Aaron Spelling, sa maman ayant tout raflé...

Thomas Montet