Tori Spelling : Plus pulpeuse qu'elle le prétend, elle se délasse en famille

Cible de violentes critiques sur son corps post-grossesse qu'elle aurait tenté de cacher sur les réseaux sociaux, Tori Spelling fait le dos rond. Et c'est auprès de sa famille que l'actrice de la série Beverly Hills 90210 se ressource. Les 17 et 19 juin 2018, elle a été aperçue en famille dans une piscine de Palm Springs, entourée de son mari Dean McDermott et de leurs cinq enfants Liam (11 ans), Stella (10 ans), Hattie (6 ans), Finn (5 ans) et Beau (15 mois).

La comédienne de 45 ans semblait heureuse en compagnie de sa petite troupe, s'occupant plus particulièrement du petit dernier, l'adorable Beau. Et c'est avec ses formes pulpeuses, qu'elle n'a pas souhaité cacher sous un maillot une pièce comme le font parfois certaines personnes complexées, que la blonde a été photographiée. Loin des tracas...

Début juin, la star a ainsi appris que son nom figurait dans la liste des 500 délinquants fiscaux établie par l'Etat de Californie. Histoire de rappeler que la fille du regretté producteur milliardaire Aaron Spelling, a des dettes depuis plusieurs années auprès des banques ainsi que du fisc, à qui elle doit toute de même la coquette somme de 282 655 dollars. Pas de quoi entacher le train de vie royal de Tori Spelling, à en juger ces photos prises au bord de la piscine où les problèmes financiers ne semblent aucunement apparaître – peut-être parce c'est la mère de l'actrice qui paye pour presque l'ensemble des dépenses consacrées aux enfants de cette dernière.

Quelques jours plus tard, c'est sur son physique que Tori était attaquée. Alors qu'elle postait une photo d'elle en maillot pour vanter la réussite de son régime post-grossesse, ses abonnés l'ont accusée d'avoir photoshopé le cliché en question pour masquer ses formes qu'elle pourrait juger disgracieuses. "La photo est triste", "C'est si photoshopé", "Honte à elle de faire ça. Mais sommes-nous si surpris qu'elle puisse être aussi malhonnête ?", peut-on lire sur les réseaux sociaux. On est loin des affirmations de la décriée Tori. "Après avoir eu mon 5e enfant, je dois admettre que mon corps ne s'est pas remis comme il l'avait fait pour les quatre premiers ! Mais j'y travaille, et mange et m'active pour vivre ma meilleure vie et je sens que cela se voit", écrivait-elle.