Tori Spelling : Ses enfants moqués pour leur apparence, elle fulmine

Sur Instagram, Tori Spelling a partagé une photo de quatre de ses enfants, alors qu'ils faisaient leur rentrée scolaire à Los Angeles. Peu après, plusieurs internautes ont critiqué ou moqué l'accoutrement de sa progéniture. L'actrice de 45 ans est furieuse.

"Ils ont sauté hors du lit et ont simplement ramassé les vêtements par terre" ; "Ils ont l'air échevelés et pas franchement heureux pour leur premier jour d'école" ou encore "Ces enfants sont gros. La grosseur ce n'est pas la bonne santé", peut-on lire. Des remarques assez durs touchant Liam (11 ans), Stella (10 ans), Hattie et Finn (6 ans), lesquels allaient pour la première fois faire leur rentrée dans la même école primaire comme l'a indiqué la star, également maman de Beau (18 mois) avec son mari Dean McDermott.

"Je suis une fière maman ours et j'apprécie de partager mon quotidien familial avec mes proches, mes amis, mes fans et cette communauté digitale qui me soutient et est loyale. Pour tous ceux, individuellement, qui ont ressenti le besoin de se moquer de moi et mes enfants, je dis : 'Honte sur vous !' J'ai été élevée dans l'idée que si vous n'êtes pas capable de dire quelque de gentil alors taisez-vous. Élevez les autres et cela vous élèvera aussi. Stop au harcèlement en ligne", a réagi l'actrice, déjà bien assez préoccupée par d'autres problèmes, à commencer par ses soucis financiers.