Tori Spelling : Soirée ciné avec son clan devant Maddie Ziegler, bien changée...

Malgré ses gros déboires financiers, Tori Spelling garde le sourire et fait comme si de rien n'était. L'ex-star de Beverly Hills 90210 a un emploi du temps bien chargé et parmi ses activités, beaucoup sont consacrées à ses enfants. On l'a ainsi vue avec son clan à la première de Leap!.

Quelques jours à peine après avoir emmené ses enfants assister au spectacle du Roi Lion, Tori Spelling offrait à nouveau à sa famille une soirée divertissante, le 19 août, à Los Angeles. L'actrice de 44 ans, tout sourire et en robe blanche très estivale, était accompagnée de Liam (10 ans), Stella (9 ans), Hattie (bientôt 6 ans) et Finn (bientôt 5 ans) pour découvrir en avant-première, au Pacific Theater de The Grove, le film d'animation Leap!. Un film plus connu chez nous sous le titre Ballerina, sorti en salles en décembre 2016 et qui avait attiré un peu plus de 1,7 million de spectateurs.

Tori Spelling, qui avait visiblement confié le petit dernier, Beau (né en mars dernier), à son mari Dean McDermott, a notamment pu croiser deux stars du film qui prêtent leurs voix à des personnages : la chanteuse Carly Rae Jepsen ainsi que la jeune danseuse Maddie Ziegler. Cette dernière, devenue célèbre grâce aux clips de Sia, a gagné plusieurs centimètres et devient une très jolie adolescente. On avait déjà pu en avoir la preuve en juin dernier lorsqu'elle présentait un autre de ses films. Elle était accompagnée de sa soeur Mackenzie, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

