Tori Spelling surendettée : La jeune maman doit une fortune à sa banque

La situation ne s'arrange pas pour Tori Spelling et son mari Dean McDermott. Voilà plusieurs mois maintenant que l'on dit le couple englué dans les difficultés financières. L'ancienne star de la série Beverly Hills a beau s'en défendre, les faits jouent contre elle.

Si l'on en croit les informations du site E! NEws, la fille du regretté producteur Aaron Spelling doit une petite fortune à sa banque. La justice américaine a accordé à la City National Bank un défaut de paiement de pas moins de 200 000 euros, contre le couple qui ne s'est pas présenté au tribunal la semaine dernière.

En tout, et pour tout, ce sont peu plus de 350 000 euros qu'ils avaient emprunté à l'établissement financier il y a sept ans maintenant. Or, Tori et le chef vedette du petit écran avaient manqué à leurs obligations en ne remboursant pas la totalité de la somme.

La City National Bank leur réclamait donc 200 000 euros d'impayés ainsi qu'un retrait supplémentaire de 15 000 euros, effectué par l'inoubliable interprète de Donna Summer alors que son compte était déjà dans le rouge.

Ce n'est pas la première fois que la maman de Liam (10 ans), Stella (8 ans), Hattie (5 ans), Finn (4 ans) et Beau Dean (2 mois) se retrouve dans la panade puisqu'elle peine à couvrir ses dépenses depuis le décès de son père. La comédienne de 44 ans n'a quasiment rien hérité de la fortune colossale de son défunt papa, qui a tout légué à sa mère Candy.

Cette dernière est régulièrement obligée de subvenir aux besoins de sa fille. Bien qu'elle refuse de couvrir ses extravagances, elle a pris à sa charge les frais inhérents à ses petits-enfants. Sans doute, devra-t-elle aussi mettre la main au portefeuille pour couvrir les arriérés d'impôts que Tori n'a pas réglés courant 2014 et combler le découvert qu'elle a laissé à la société American Express.

Coline Chavaroche