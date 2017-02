Tori Spelling très enceinte : Énorme ventre et accouchement imminent !

Certaines grossesses paraissent plus longues que d'autres, les futures mamans partageant de plus en plus toutes les étapes des mois qui précédent l'arrivée tant attendue de leur enfant. Tori Spelling fait indéniablement partie de celles-là.

Enceinte de son cinquième enfant, la célèbre actrice de 43 ans a une nouvelle fois affiché son baby bump qui n'a déjà plus de secret pour personne. C'est à l'occasion du Super Bowl – événement sportif le plus suivi de l'année remporté cette année par les New England Patriots – que l'ex-star de Beverly Hills : 90210 a fièrement exposé son énorme ventre rond.

Simplement vêtue d'une petite brassière noire qui peine à contenir sa poitrine généreuse et d'un jean de grossesse, Tori Spelling pose en toute décontraction pour le magazine People. La main délicatement placée sur son ventre arrondi.