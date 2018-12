Tory Burch : Mariage intime dans les Caraïbes avec son amoureux français

En couple depuis 2014 et fiancés depuis bientôt deux ans, la styliste américaine Tory Burch, 52 ans, et son amoureux le Français Pierre-Yves Roussel, 53 ans, une tête pensante du groupe LVMH (ex-PDG de LVMH Fashion, à présent conseiller spécial du président-directeur général de LVMH, depuis janvier 2018), se marient en ce week-end des 1er et 2 décembre 2018, révèle la Page Six du New York Post.

Le quotidien américain, qui a obtenu la confirmation de cette information auprès d'un porte-parole de la designer de renom, a appris que les noces doivent avoir lieu dans la plus stricte intimité, au soleil et au chaud, sur l'île d'Antigua, dans le nord de la Caraïbe. Tory Burch y a acquis cette année la somptueuse demeure de la fameuse paysagiste et philanthrope Rachel - dite "Bunny" - Mellon disparue en 2014, qui a vu passer des invités tels que Jacqueline Kennedy et Hubert de Givenchy, et l'a superbement rénovée, comme le Vogue s'y intéressait cet été avec de splendides photos à l'appui.

Le journal constate que nombre d'illustres résidents new-yorkais avaient booké des vols pour s'y rendre et s'attend à ce que figurent parmi les invités des designers comme Michael Kors et Dennis Basso et des socialites comme Gigi Mortimer, Renee Rockefeller et Jamie Tisch. Le nom de Wyclef Jean est, lui, avancé pour l'animation de l'événement.

Tory Burch a été mariée deux fois par le passé, la première fois le temps de quelques mois en 1993 avec William Macklowe, fils d'un magnat de l'immobilier, et la deuxième (1996-2006) avec J. Christopher Burch, père de ses trois fils, Henry, Nicolas et Sawyer, et dont elle a conservé le nom. Elle a ensuite fréquenté le coureur cycliste Lance Armstrong et Lyor Cohen avant de rencontrer Pierre-Yves Roussel, lui aussi père de trois enfants issus d'un premier mariage.

Cette semaine, Tory Burch postait sur son compte Instagram - qui documente essentiellement l'activité de sa marque éponyme - une rare photo d'elle pour exprimer sa fierté face au travail de la fondation qu'elle a créée et qui aide les femmes à s'accomplir. A sa main gauche, on pouvait apercevoir au passage sa colossale bague de fiançailles.