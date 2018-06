Julien Courbet au bord des larmes pour sa dernière dans TPMP !

C'est officiel, Julien Courbet ne sera pas dans Touche pas mon poste à la rentrée. Après quatre ans passées sur C8, le célèbre présentateur de 53 ans quitte le groupe Canal+ afin de rejoindre les équipes de M6 et de W9. Le 12 juin 2018, il a tourné sa dernière émission entouré de Cyril Hanouna et des chroniqueurs. Ces derniers ont d'ailleurs tenu à lui rendre hommage.

Cyril Hanouna n'a pas fait les choses à moitié pour dire au revoir à son complice. Après avoir montré un magnéto avec les plus beaux moments de Julien Courbet dans TPMP, Baba l'a invité à prendre place dans le fauteuil rouge. C'est à cet instant-là que l'animateur de C'est que de la télé a été très ému. Si Jean-Luc Lemoine a "énormément de respect" pour lui, Gilles Verdez veut bien "l'accueillir les bras ouverts" s'il revient dans l'émission. Jean-Michel Maire, de son côté, a qualifié Julien Courbet de "grand seigneur". Également touchée, Géraldine Maillet a fait son éloge. "Tu es un collègue attentionné, extrêmement bon camarade, sincère, touchant, très très franc", a-t-elle déclaré.

Après ces beaux discours, c'est Matthieu Delormeau qui a certainement rendu le plus bel hommage à Julien Courbet : "Parmi les animateurs les plus humains que j'ai rencontrés, ils tiennent sur une main je pense et tu en fais partie. (...) Je suis ému sincèrement car je t'aime vraiment beaucoup. (...) Je te souhaite le meilleur. J'aurais aimé que tu restes. (...) J'aurais beaucoup aimé travailler avec toi." Cyril Hanouna a également adressé un message adorable à son "Juju". "Tu vas beaucoup me manquer. (...) Tu fais partie des 3/4 meilleurs animateurs que j'ai jamais rencontrés. (...) J'ai toujours été heureux de travailler avec toi", a-t-il conclu.