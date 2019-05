Tout le monde en parle : "Il y avait du sexe dans les loges !"

Tout le monde en parle, émission qui a connu un franc succès auprès des téléspectateurs de 1998 à 2006, fête ses 20 ans ! Ce samedi 4 mai 2019, C8 diffuse un documentaire retraçant les heures de gloire du programme à l'époque présenté par Thierry Ardisson. Philippe Corti, qui officiait comme DJ sur le plateau, se souvient de cette période rock'n'roll.

C'est auprès de nos confrères de Télé Loisirs qu'il se rappelle de ses années passées dans la bande de Tout le monde en parle. Dans les coulisses, alcool et drogue étaient tout sauf interdits. "Il y avait une atmosphère incroyable dans les coulisses !", lance-t-il. Et de poursuivre : "Les invités avaient conscience qu'ils allaient passer sur le grill sur le plateau, avec les questions de Thierry. Ils étaient préparés psychologiquement et savaient où ils mettaient les pieds, même les vedettes internationales !"

Philippe Corti confirme alors que dans Tout le monde en parle, "il y avait de l'alcool, certains fumaient". Et hors caméras, en coulisses, on ne s'arrêtait pas là : "Il y avait du sexe dans les loges... Parfois avec des invités, mais je ne peux pas vous dire les noms !" Une période dont le DJ se souvient avec nostalgie. Il explique d'ailleurs : "Quand on est désinhibé, il n'y a rien de plus rigolo que de faire l'amour dans une loge !"

En mars dernier, lors d'une interview accordée à nos confrères de Technikart, Thierry Ardisson avait avoué avoir fait boire ses invités pour les amener à faire des confessions. "Ils arrivaient vers 20 heures, on les enfermait dans une loge avec du champagne glacé. Une fois sur le plateau, ils étaient prêts à tout raconter ! Et ça joue beaucoup ! Sur un talk-show, c'est vraiment important !", avait déclaré l'animateur de 70 ans, par ailleurs toujours fâché avec Linda Hardy qui a coprésenté l'émission quelques mois.

