Toy Story 4 : Deux nouveaux personnages hilarants dans la 1re bande-annonce

Classique parmi les classiques, Toy Story reviendra au cinéma l'année prochaine dans le cadre d'un 4e volet. Attendu dans nos salles pour le 29 juin 2019, Toy Story 4 a dévoilé non pas une, mais deux bandes-annonces ! Des teasers qui présentent des nouveaux personnages...

La première vidéo suit Woody, le cow-boy préféré des petits et des grands, et ses meilleurs amis Buzz L'Éclair et Jessie, en train de jouer avec la petite Bonnie, jusqu'à ce qu'un nouveau jouet, Forky, fasse son entrée dans la chambre. Cette cuillère-fourchette clame qu'elle n'est pas du tout un jouet et qu'elle n'a rien à faire avec eux...

Dans la seconde vidéo, hilarante, le public va faire la connaissance de Ducky et Bunny, deux peluches qui sont les prix d'un fête foraine. Ils ont très envie d'être gagnés. Mais leurs plans tombent à l'eau lorsqu'ils se retrouvent embarqués dans une aventure inattendue avec la bande de jouets de Woody. Et de l'humour, ces deux complices en ont à revendre, à l'instar de cette séquence où ils cherchent à retrouver la fameuse réplique de Buzz, "Vers l'infini et au-delà".

L'histoire officielle de ce Toy Story 4 : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy, puis Bonnie – et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cow-boy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet...

Derrière la caméra, une jeune pousse de Disney, Josh Cooley (le court métrage Premier rendez-vous ?) et les producteurs de Vice-Versa (Jonas Rivera et Mark Nielsen).