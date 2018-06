TPMP – Agathe Auproux et Kelly Vedovelli en guerre: Les vraies raisons dévoilées

Ces derniers mois, la tension est palpable entre Agathe Auproux et Kelly Vedovelli sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). En effet, la jolie blonde et la pétillante brune ne s'apprécient guère et elles ne s'en cachent plus. Jeudi 14 juin 2018, lors d'un prime animé par Cyril Hanouna, les deux chroniqueuses ont révélé les raisons de cette inimitié.

"En vérité, il n'y a eu ni embrouille, ni clash, ni trahison parce qu'à l'époque en plus, on se parlait, lance alors Agathe Auproux. On s'est dit des choses assez personnelles et aucune des deux n'a trahi l'autre. Nos secrets sont bien gardés, j'ai confiance en Kelly et réciproquement." En bref, les deux jeunes femmes n'ont "rien en commun". "Mais il n'y a aucun sentiment de haine ou de rage", tient à préciser la brunette de 26 ans.

De son côté, Kelly Vedovelli a une tout autre version : "Moi je suis arrivée après elle, je pense qu'elle s'était déjà installée dans l'émission avec les autres chroniqueurs. Peut-être qu'en me voyant arriver, elle s'est dit : 'Ce n'est plus moi la jolie jeune de l'émission, il peut y en avoir plusieurs', et peut-être que ça a été mal accepté."

Plus encore, la DJ de TPMP a évoqué une affaire de robe qui aurait mis le feu aux poudres. "On a chacune nos vestiaires et nos robes. Agathe a, un jour, préféré aller dans mon vestiaire choisir une robe à moi", confie la Bella de Maître Gims.