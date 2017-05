TPMP : Agathe Auproux "maîtresse" de Cyril Hanouna ? Son énorme coup de gueule !

Choquée, Agatha Auproux s'est donc emparée de son clavier : "Mais vous êtes malades. Tellement insultant, tellement irrespectueux. Les délires dans vos petites têtes, merci de me les épargner. (...) Votre vie, c'est vous acharner derrière votre écran. Méchanceté et harcèlement. Vous êtes pathétiques et vous ne vous en rendez même pas compte."

Déclarant même que de telles rumeurs lui donnaient "envie de gerber", la jeune femme qui n'est pas un coeur à prendre a poursuivi : "Qu'ils doivent être seuls et aigris pour écrire de telles horreurs sur les gens. Pitoyables." À bon entendeur...