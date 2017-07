TPMP - Amende de 3 millions d'euros : Cyril Hanouna ironise et se paye le CSA

De son côté, C8 a estimé via un communiqué que "cette nouvelle sanction frappe, comme les deux précédentes prononcées il y a à peine plus d'un mois, par son caractère disproportionné". "Elle illustre de nouveau le traitement inéquitable et discriminatoire dont 'Touche pas à mon poste' est l'objet de la part du CSA (...) La chaîne renouvelle son incompréhension relative à l'acharnement du CSA sur son programme phare. La décision du CSA fragilisera, de nouveau, l'équilibre économique du groupe CANAL qui est le principal soutien financier de la création française et du sport notamment. Les recours seront bien entendu lancés", pouvait-on également lire.

Pour rappel, en juin 2017, l'émission de Cyril Hanouna avait déjà été financièrement sanctionnée. Le CSA avait ainsi privé Touche pas à mon poste de publicité, et ce durant trois semaines. Une décision qui faisait suite à la diffusion de deux dérapages survenus en 2016 concernant Capucine Anav et Matthieu Delormeau et qui avait eu de lourdes conséquences. Vincent Bolloré, à la tête du groupe Canal+, avait dans la foulée réclamé la somme de 13 millions d'euros au CSA afin de réparer le préjudice financier causé à C8.