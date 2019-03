TPMP - Benjamin Castaldi furieux : Il se déchaîne sur Cyril Hanouna en direct

Le 1er mars 2019, Cyril Hanouna présentait un tout nouveau prime-time qui faisait honneur aux années 2000 sur C8. Ne faisant jamais les choses à moitié, notre cher Baba a invité plusieurs vedettes de l'époque, des L5 à Sheryfa Luna en passant par Loana. Et ce n'est pas tout, il a également animé des rubriques inédites comme "Les Secrets Inavouables des Chroniqueurs". C'est d'ailleurs à ce moment-là que Benjamin Castaldi est sorti de ses gonds.

Après plusieurs secrets lancés, les téléspectateurs de C8 ont pu lire le nombre 188. Si cela ne disait rien à personne, un indice de la Voix de Secret Story (TF1) a tout de suite fait réagir Benjamin Castaldi. Et pour cause, le chroniqueur de 48 ans a vite compris que Cyril Hanouna était sur le point de dévoiler son numéro de portable. Il s'est rapidement dirigé vers le présentateur de Touche pas à mon poste et a haussé le ton au point de s'énerver. Voyant son acolyte dans une colère noire, Cyril Hanouna a finalement renoncé et a lancé : "Allez, c'est relou."

Pas plus tard que la semaine dernière, Cyril Hanouna dévoilait déjà le numéro de Benjamin Castaldi. Ce dernier n'avait pas eu d'autre choix que de le changer. Ainsi, on comprend l'état du chroniqueur ! Ce moment tout de même hilarant restera dans les annales.