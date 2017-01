TPMP : Benjamin Castaldi regrette d'avoir laissé tomber Loana après Loft Story

Lundi 23 janvier, Loana a été au centre d'un débat dans Touche pas à mon poste sur C8. L'emblématique gagnante de Loft Story (M6), aujourd'hui âgée de 39 ans, serait en effet en partance pour Miami dans le cadre de la 9e saison des Anges de la télé-réalité (NRJ12), et cette rumeur a inquiété quelques-uns des chroniqueurs de Cyril Hanouna.

Benjamin Castaldi, qui a bien connu Loana pour avoir été l'animateur de l'émission qui l'a fait connaître en 2001, a alors avoué à son propos : "Moi, concernant Loana, que j'aime beaucoup, j'ai d'abord un regret. Tout le monde s'en est beaucoup beaucoup occupé, M6 en tête, Endemol également. Elle a beaucoup apporté au programme et puis ils l'ont vraiment laissée tomber. Lâchée totalement. C'était la première télé-réalité, on aurait dû tous, et peut-être moi aussi, l'accompagner et être à ses côtés. On l'a laissée tomber, c'était absolument cruel."

Ce regret formulé, Benji a ensuite donné son avis sur une possible participation de Loana aux Anges 9. "Maintenant, revenir dans Les Anges, l'erreur pour elle, c'est qu'elle n'est plus dans cette télé-réalité-là, elle n'y appartient pas, donc elle va souffrir. À mon avis, on va encore s'en servir pour faire du buzz autour d'elle et je pense que ce n'est pas une bonne chose. En revanche, elle doit trouver une autre façon de s'exprimer et la musique en est une... ou autre chose !", a-t-il lancé avec bienveillance.

Effectivement, le 14 février prochain, Loana sortira un nouveau single, une reprise de Love Me Tender d'Elvis Presley qu'elle a enregistrée en compagnie de son ami Eryl Prayer, sosie d'Elvis.