TPMP – Benjamin Castaldi : Sa première expérience sexuelle a mal tourné !

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, les chroniqueurs de Cyril Hanouna font parfois des révélations sur leur vie privée. Ainsi, jeudi 1er juin, Benjamin Castaldi a-t-il raconté sur le plateau de Touche pas à mon poste sa première expérience sexuelle.

Alors qu'il était âgé de 14 ans, le père de Julien Castaldi, chroniqueur du Mad Mag de NRJ12 s'apprêtait à coucher avec une fille. "J'avais peur de ne pas être à la hauteur", a-t-il avoué. Ainsi, il s'est tourné vers son père, Jean-Pierre Castaldi, qui lui a conseillé de prendre du Tabasco "pour être plus en forme". Sauf que le chroniqueur de Cyril Hanouna n'a pas vraiment compris le message puisqu'au lieu d'ingurgiter le produit, il l'a... étalé sur son sexe !

"Au bout d'une seconde et demie, j'avais la quéquette en feu, et le plus grave, c'est qu'après j'ai mis la foufounette de l'autre en feu", a raconté Benjamin Castaldi. En bref, il en garde un souvenir "horrible". "Ça a été un drame, c'était pénible", a-t-il conclu. L'anecdote n'a pas manqué d'amuser les téléspectateurs de Touche pas à mon poste...

En février dernier, Benjamin Castaldi avait déjà raconté s'être questionné sur son orientation sexuelle. "Je me suis dit que j'allais regarder un film porno gay et que si jamais je sentais monter en moi le désir ou un soubresaut d'érection, alors peut-être que j'aurais une tendance à aimer les garçons", avait-il confié. Et, finalement, l'ex-animateur de Secret Story l'affirme, il est à 100% hétérosexuel.