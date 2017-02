TPMP : Capucine Anav avoue avoir été en couple avec Florent Manaudou

Vendredi 17 février, Capucine Anav (25 ans) a en partie dévoilé son passé sentimental dans Touche pas à mon poste : Toute la vérité. Interrogée par un internaute sur le fait qu'elle ne soit sortie qu'avec des garçons connus, la BFF de Benoît Dubois a dû s'expliquer en direct face à Cyril Hanouna...

"Kev Adams ? Louis Sarkozy ? Rayane Bensetti ? Florent Manaudou ? Alain-Fabien Delon ? Faut être connu pour sortir avec toi Capucine ? #TPMPTouteLaVerite", a lancé un téléspectateur en ajoutant des émojis dollars. Ce à quoi la principale intéressée a répondu : "Oui, c'est légitime de se le demander, mais non ! Parce qu'il y a aussi tous ceux qui ne sont pas connus et eux on ne peut pas les citer !" Et de poursuivre quand Cyril Hanouna lui a demandé directement si elle était réellement sortie avec Rayane Bensetti : "Non ! Kev oui, on l'avait dit là, Louis aussi, Florent Manaudou oui... Mais pour répondre à la question, non faut pas être connu puisque forcément ceux qui sont pas connus on ne peut pas les citer, donc il y a bien des gens qui ne sont pas connus avec qui je suis sortie aussi !"

En tant qu'ami proche de Capucine Anav, Matthieu Delormeau a également insisté sur le fait que la jeune femme était loin d'être une personne vénale. "Je pense que si on est très très honnêtes, elle n'est pas du tout attirée par l'argent contrairement à certaines, mais, en revanche, franchement, j'avoue qu'elle aime bien quand la personne est un petit peu connue, que ça brille un peu et qu'il y a du tapis rouge, c'est vrai", a-t-il lâché face aux chroniqueurs sans que Capucine ne vienne le contredire.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !