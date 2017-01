TPMP - Caroline Ithurbide trompée : Ses pires vacances de couple !

Les vacances ne sont pas toujours un moment de pure détente, Caroline Ithurbide peut en témoigner.

Mardi 24 janvier 2017, Touche pas à mon poste (C8) était de retour avec Julien Courbet aux commandes. L'animateur de 51 ans a remplacé Cyril Hanouna, absent pour cause de tournage. Et, au cours de l'émission, il a invité les chroniqueurs autour de la table à raconter leur pire voyage en couple. Le récit de Caroline Ithurbide a ébahi tout le monde sur le plateau !

"J'étais partie en voyage avec mon amoureux, que j'aimais très fort, et le principe du village vacances était que chacun faisait un peu ses activités. Erreur... Fin du séjour qui approche, il me dit qu'il va faire du tennis, moi je vais au spa. Et je le vois dans le sauna, nu, avec une gentille personne de sexe féminin ! On était tous les deux surpris (...). C'était la catastrophe. On est rentrés, séparation, merci, au revoir", a confié la compagne de Boris Erghott. Un voyage dont elle se souviendra probablement toute sa vie.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs hier soir, soit 4,7% de part de marché sur les 4 ans et plus.