TPMP – Cauet évoque son salaire : "J'ai balancé un chiffre qui n'est pas exact"

"Je gagne 1 000 euros [pour chaque émission de TPMP, NDLR], voire un peu plus. Cela va sur une société. Donc, pour être très honnête, cela paye des gens qui bossent avec moi", nous a révélé Cauet fin janvier dans les locaux de Purepeople.

Si cette révélation a choqué certains de ses collègues, à l'instar d'Énora Malagré et Matthieu Delormeau qui sont visiblement moins bien payés, mercredi 9 mars, dans Touche pas à mon poste (C8), la star de la radio est revenue pour la première fois sur sa déclaration.

Dans ce numéro de TPMP, présenté exceptionnellement par Évelyne Thomas en ce jour hommage aux femmes, Cauet était au coeur du Conseil de famille. Après avoir écouté les jugements de ses compères sur son travail et sa personnalité, il a déclaré : "On n'a pas parlé du salaire. (...) C'est le plaisir qui me fait venir ici. J'ai vraiment entendu beaucoup de gens dire : 'Comment ! Combien il prend ?' À l'époque où vous en aviez parlé de ce sujet, je n'avais pas eu le temps de me défendre, j'étais chez moi."

Cauet a donc tenu à se défendre hier : "Quand vous avez un journaliste qui vous demande combien vous gagnez, vous vous doutez bien qu'au bout de trente ans de carrière de radio, vous n'êtes pas trop con et vous balancez un chiffre. J'aurais pu balancer n'importe quel chiffre et j'ai balancé un chiffre qui n'est pas exact. Et, derrière, vous parlez pendant 45 minutes d'interview et on ne ressort que ça. L'été dernier, c'était Cauet qui a maigri."

Cette précision apportée, la question que l'on se pose à présent, c'est quel est le montant exact !