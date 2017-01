TPMP - Cyril Hanouna accuse Laurent Ruquier de plagiat: Sa réponse n'a pas tardé

Lundi 9 janvier, Cyril Hanouna a tenu à s'adresser à Laurent Ruquier dans Touche pas à mon poste. Le trublion à succès de C8 a accusé l'animateur d'On n'est pas couché (France 2) et des Grosses Têtes sur RTL d'avoir copié une chronique de Jean-Luc Lemoine dans la dernière édition de son émission du samedi soir !

En effet, samedi 7 janvier, Laurent Ruquier a proposé une séquence vidéo durant laquelle des prises de parole de nos hommes politiques étaient passées au ralenti afin de leur donner un côté complètement ivre. Un procédé déjà utilisé régulièrement par Jean-Luc Lemoine dans ses "4/3" avec les chroniqueurs de TPMP.

"Il y a Laurent Ruquier qui vous a fait un petit hommage Jean-Luc. Il a imaginé les hommes poli­tiques un brin alcoo­li­sés comme vous le faites avec les chro­niqueurs de Touche pas à mon poste. Donc, merci Laurent ! (...) On sait ce que vous vous posez comme ques­tion : hommage ou pompage ?", a lancé Cyril Hanouna après avoir lancé les images en plateau. Et Jean-Luc Lemoine d'ajouter : "On n'in­vente pas des vaccins. Après, c'est bien de dire 'Voilà, on s'est inspiré de quelque chose'. Après, c'est dans le domaine public et chacun s'en sert !"

Evidemment, la réponse n'a pas tardé. Quelques instants plus tard, Cyril Hanouna a indiqué aux téléspectateurs qu'il venait de recevoir un texto de Laurent Ruquier lui indiquant la chose suivante : "Cher Cyril, ce n'est ni hommage ni pompage. C'est une séquence de voeux petite vitesse et grande vitesse qu'on a déjà faite il y a deux ou trois ans." C'est dit !

