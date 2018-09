TPMP : Cyril Hanouna arrête la météo, nouvelle chronique pour Bertrand Chameroy

Le 3 septembre dernier, après deux ans d'absence, Bertrand Chameroy faisait son grand retour dans Touche pas à mon poste (C8). Le chroniqueur de 29 ans y avait dévoilé sa nouvelle rubrique devant les téléspectateurs et les membres de l'équipe : débordant d'enthousiasme, il présentait la météo d'une manière décalée. Entre déguisements loufoques et imitations humoristiques, il n'a malheureusement pas convaincu et a été la cible de nombreuses critiques. Résultat ? Cyril Hanouna a décidé de se passer de cette séquence !

Cette décision a été prise au regard des premières audiences plutôt décevantes de Touche pas à mon poste en cette rentrée 2018. "Chaque année, c'est la même chose ! Je n'en fais qu'à ma tête et après je vous écoute", a d'ailleurs déclaré Cyril Hanouna. Pour satisfaire ses fanzouzes, Baba a donc annulé la météo de Bertrand Chameroy mais ce n'est pas tout... L'animateur et producteur de 43 ans a remis à l'antenne le Quart d'heure sans filtre et le 20/20, des rubriques aimées par le public.

Que les fans de Bertrand Chameroy se rassurent, le jeune homme fera toujours partie de la bande. D'après nos confrères du Parisien, il présentera "une chronique sur l'actualité".